BÜLENT TİMURLENK

Garip bir akşam!

Ligin en az gol yiyen takımı Başakşehir, bu sezon kalesinde 3 golü ilk haftada Malatya'da görmüş ardından Fenerbahçe'ye yenilip Roma deplasmanında da 4 golle sürklase olmuştu. Sonrasını biliyorsunuz. 3. mağlubiyetlerini yine F.Bahçe'den aldılar ve 4 puan farkla geldikleri deplasmanda karşılarındaki takım ligin en az gol atan takımı Konya idi… Buradan maç tahmini yapabilirsiniz ama sezon istatistiklerini, oyunlarını çöpe attıran bir ilk 45 dakika izledik

Geçen hafta Gaziantep'te önde olduğu maçı 5 dakikada 3 gol yiyip kaybeden Konya, daha 3. dakikada penaltı golüyle geriye düştüğünde Okan Buruk'un yüzü elbette gülüyordu. Takımı son haftalarda kazanırken maçları çözmek için hep ikinci yarıları beklemişti. Bülent Korkmaz'ın takımı 10. dakikadan sonra kendine geldi. Hızlı oynamak ve rakibi hataya zorlamak zorundaydılar. İlk golde Caiçara'nın hatalı pası, kanat ortasına dönüştü, iki stoperi altıpasa gömülen Başakşehir smaç gibi bir gol yedi. Konya'nın ikinci golü ters kanattan organize atakta geldi. Okan Buruk, cezalı olduğu Antalya maçından sonra neden Mahmut'u kesti iki maçtır, dünkü mağlubiyetin şifrelerinden biri budur…

2. yarıda Konya bekleyecekti, Ömer Ali kontratakta atsa ev sahibi daha 50'de fişi çekecekti. Garip akşamdı ya, 7 dakikada 2 golle beraberliği buldular. Aleksic'i oyundan alıp 2. yarıya Elia ile başlayan Okan Buruk artık maçı çevirebilirdi ama son sözü Epureanu'nun kenara geldiği oyunda Skubic söyledi… Dün sezon boyunca Konya'nın ne yapamadıysa ilk 45'te yaptığı, Başakşehir'in ise ne yaptıysa yine ilk yarıda yapamadığı bir oyun izledik. Okan Buruk altın tepside zirveyi sundu ama Hüseyin Çimşir sırtını döndü. Şimdi Diego ve Mensah'ın olmadığı Kayseri karşısında alınacak 3 puan Başakşehir'i şampiyon yapacak… Sezonun değil ama dün gecenin kazananı elbette Bülent Korkmaz…