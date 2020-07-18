İbretlik bir Belhanda hikâyesi!

BÜLENT TİMURLENK

Şenol Güneş ile kazanılan iki şampiyonluğun ardından maliyeti artan kadro, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalınca Beşiktaş yönetimi doğal olarak yıldızlarla yollarını ayırmıştı.Kulüp tarihinin tartışmasız en kötü başkanı Dursun Özbek döneminde alınan Belhanda ile Feghouli'ye ödenen bonservis ve verilen yıllık ücretler transfer başarısı diye anlatılmıştı taraftara... Dinamo Kiev ile bir yıl kontratı kalan Belhanda için bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödeyen G.Saray'a şimdi Faslı yıldız, bir yıl kontratı varkendiyor. O zaman sormak lazım, G.Saray'ın o dönemdeki iş bitiren yöneticileri, idarecileri Belhanda'ya neden şunu söylememiş:Muhabir arkadaşım Mehmet Özcan'ın iki gün önce manşete taşıdığıbaşlıklı haber sadece G.Saray için değil tüm kulüplerimiz içinYabancı futbolcuyu yüksek ücretle ikna eden yöneticilerin Türk futbolunda ezber olmuş cümlesi şudur:Kimse de kalkıpdemediğinden deniz yıllar önce bitti. Kariyerleri sağlam 1-2 star oyuncu tribünleri doldurmak, forma satmak için her zaman lazım ama gelin Victor Ruiz transferine bakalım.Beşiktaş, bonservisine 2.5 milyon Euro ödediği ve kariyerinin hiçbir döneminde üst düzey bir stoper olmayan Victor Ruiz'e 1.8 milyon Euro yıllık ücret verdi. Milli takımın sağ ve sol bekinin kazandığı rakam bu Beşiktaş'ta. Victor Ruiz ne yaptı? İki katı ücrete koşarak geldiği İstanbul gibi şehirde yaşama ayrıcalığı, Vodafone Park'ta Beşiktaş forması giymenin keyfi varkendiyerek kontratı feshetti, üstelik bunu pandemi döneminde ve derbi öncesinde yaptı. Ruiz, Beşiktaş seviyesinde olmadığının farkında, gelecek sezon için Yalçın'ın ona güvenmeyeceğinin de... Arka kapıdan usulca kiralık olarak kaçmak varkendeyip ön kapıda kendine benzin döküp yaktı...Real MadridCristiano Ronaldolu kadrosu ile 9 yılda sadece 2 şampiyonluk kazanabilmişti La Liga'da. Messili Barcelona'ya karşı Ronaldosuz Real Madrid'in önceki gün kazandığı şampiyonluk,gibi. Yönettiği 19 maçına bir kupa kazanan Zinedine Zidane peki bu şampiyonluğu Messi'ninolduğu sezonda mı kazandı? Bu soruya cevabı Messi'nin istatistiklerinde arayalım. Arjantinli yıldızın abartıp 50 gol attığı ve 17 asist yaptığı 2011-2012 sezonunda takıma tabela katkısı yüzde 58.7 idi. Messi'nin en düşük katkıyı yaptığı (26 gol/16 asist/yüzde 37.5) sezonda Barcelona şampiyon olurken ertesi sezon 37 gol, 9 asistle oynamış ve yüzde 39 katkı yaptığı yılda Real Madrid şampiyon olmuştu. Şimdi bu sezona gelelim… Messi son 10 yılda en az golü bu sezon attı.81 gol atan Barcelona'da Arjantinli yıldızın skora katkısı yüzde 54…Takım yatmış, Messi daha ne yapsın!...