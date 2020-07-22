Fikstür çekimi tartışılmalı

BÜLENT TİMURLENK

SİMETRİK fikstür, liginve bilgisayarın saniyeler içinde otomatik dizdiği fikstür... İngilizler haricinde tüm Avrupa uzun yıllar bunu kullandı. İspanyollar 90 yıl sonra simetrik fikstürden vazgeçti. İtalyanlar da öyle.Diyelim ki bir şampiyonluk adayı 13-17. haftalar arasında zayıf takımlarını çektiyse bu sezonun 2. yarısında onu avantajlı kılıyor. Derbilerin arka arkaya oynanmaması için Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray birbirinden uzak rakamlarla eşleştiriliyorlar. Bu sezon şampiyonluk yarışında Başakşehir ve Trabzon çekişirkenBaşakşehir'in oynadığı takımlar 1 hafta sonra Trabzon ile oynadı. İngilizler ligi daha çekici kılabilmek,da reytingi yüksek maçları doğru planlayabilmek için asimetrik fikstürü kullanıyor. İtalyanların işi biraz daha karışık çünkü Roma-Lazio, Milan- Inter ve Sampdoria-Genoa aynı stadı kullanıyor. Çizme'de son iki maçını arka arkaya kendi sahanda oynayamazsın gibi detaylar da var. Ezcümle… TFF, İngiltere, İspanya ve İtalya modellerini incelemeli.adı verilen üç kelimenin altını doldurabilmek için Avrupa'yı araştırmalılar.SEYİRCİSİZ Şampiyonlar Ligi finali yerine, gelecek sezonun ev sahipliğini almak doğru karardı. UEFA da Lizbon'dakiturnuvasını seyircisiz oynatacak. Nihat Özdemir,dedi. Benzer projeler her ülkede var.Sosyal mesafenin korunacağı kapasite, stadyumlara üçte bir seyirci almaktan geçiyor. İtalya ve İspanya'da doluluk oranlarına baktığımızda zaten bazı takımlar haricinde yıllardır bu statlar sosyal mesafeli maç seyretmeye açık. Bizde dekapasite ile bilet satışı yapıp, hayırlısı ile sezonun ikinci yarısı için kombine kampanyaları yapılabilir.