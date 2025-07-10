TRABZONSPOR HABERLERİ: Cameron Puertas ile anlaşma yakın!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da orta saha konusunda gündeme Puertas geldi. İşte transferin detayları...
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