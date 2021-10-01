Son dakika Süper Lig haberleri | Milli Takımlar sıralamasında 1 basamak daha düştük!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi mücadelelerinde 3 kulübümüzün aldığı sonuçlar ile beraber UEFA sıralamasında 1 basamak daha düştük. 19. sırada bulunan Yunanistan, sıralamada bizi geçerek 18. sırayı aldı. Durum değerlendirmesi yapan A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök "Bu sıralarda bitirirsek Avrupa kupalarına 1 takım daha eksik göndereceğiz." dedi. | Son dakika Süper Lig haberleri

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