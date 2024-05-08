Bayer Leverkusen - Roma maçı NE ZAMAN? Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ve Roma kozlarını paylaşacak. Bu sezon tüm kupalarda şampiyonluk hedefleyen Bayer Leverkusen ve finali çok isteyen Lukaku ve Dybala gibi yıldızlara sahip Roma galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2024- 11:02