FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İlk 11'ler nasıl olacak?
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede, takımların nasıl bir varyasyonla sahada olacağı merak ediliyor. Teknik direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk, büyük ölçüde ilk 11'lerini belirledi. Peki; Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Derbide muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabirleri Engin Can Çelik ve Emre Kaplan, iki taraftaki son gelişmeleri aktardı... | Fenerbahçe-Galatasaray derbi haberleri (FB-GS spor haberi)
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