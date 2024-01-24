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Erman Toroğlu'dan Joao Figueiredo'ya sert eleştiri! "Takımını sattın"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Turuncu-lacivertlilerde Joao Figueiredo'yu sert sözlerle eleştiren Toroğlu, "Figueiredo takımını sattın, 45 dakika eksik oynattın." ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2024 | 22:39
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