Kasımpaşa'da Sami Uğurlu ve Aytaç Kara'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ve Aytaç Kara, Fenerbahçe maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Kadıköy'de oynamak zordur, puan almak istiyoruz" ifadelerini kullanırken; Kara ise "Elimizden geleni yapacağız" dedi.
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