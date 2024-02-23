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Kasımpaşa'da Sami Uğurlu ve Aytaç Kara'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ve Aytaç Kara, Fenerbahçe maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Kadıköy'de oynamak zordur, puan almak istiyoruz" ifadelerini kullanırken; Kara ise "Elimizden geleni yapacağız" dedi.

23 Şubat 2024 | 18:31
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