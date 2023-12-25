Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans!
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. Zirvede açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "2024 yılı spor için çok yoğun olacak. Türkiye son 22 yılda özellikle tesisleşme anlamında büyük bir vizyon ortaya koydu. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin etkisi var. Bu bizim için büyük bir şans" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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