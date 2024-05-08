Club Brugge - Fiorentina maçı saat kaçta? Club Brugge - Fiorentina maçı hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Club Brugge ile Fiorentina karşı karşya gelecek. 3-2'nin rövanşında iki ekip de finale kalmak için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Club Brugge ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
CLUB BRUGGE - FIORENTINAMAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Club Brugge - Fiorentina maçı 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.