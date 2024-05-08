Club Brugge - Fiorentina maçı saat kaçta? Club Brugge - Fiorentina maçı hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Club Brugge ile Fiorentina karşı karşya gelecek. 3-2'nin rövanşında iki ekip de finale kalmak için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2024- 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024- 12:01