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Murat Sancak'tan Luis Suarez açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Luis Suarez açıklaması. Sancak, "Suarez gibi oyuncuları hocaya sormadan alırım." dedi.

30 Ocak 2023 | 21:35
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