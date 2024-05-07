UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSG - Dortmund maçıyla sürüyor. Yarı final rövanş müsabakası Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Dortmund ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Dortmund maçı 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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PSG DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Fuellkrug.