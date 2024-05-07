THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Monaco ile kozlarını paylaşacak. Play-off çeyrek final serisi son maçı Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mayıs günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.
FİNAL FOUR ALMANYA'DA!
2023-2024 sezonu final four maçları, 24-26 MAyıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.
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