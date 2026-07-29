Video Spor Gündemi Videoları İtalya'da Mancini Dönemi! EURO 2020'yi Kazandıran Roberto Mancini Yeniden Milli Takımın Başında

İtalya'da Mancini Dönemi! EURO 2020'yi Kazandıran Roberto Mancini Yeniden Milli Takımın Başında

İtalya'da İkinci Mancini Dönemi! EURO 2020'yi Kazandıran Roberto Mancini Yeniden Milli Takımın Başında 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

29 Temmuz 2026 18:58
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