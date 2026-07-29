İtalya'da Mancini Dönemi! EURO 2020'yi Kazandıran Roberto Mancini Yeniden Milli Takımın Başında
İtalya'da İkinci Mancini Dönemi! EURO 2020'yi Kazandıran Roberto Mancini Yeniden Milli Takımın Başında 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol
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