Victor Osimhen'in Juventus Maçı Sonrası Yapmış Olduğu Açıklamaya Selahattin Kınalı'dan FLAŞ Yorum...
Victor Osimhen'in Juventus Maçı Sonrası Yapmış Olduğu Açıklamaya Selahattin Kınalı'dan FLAŞ Yorum... 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Ahmet Akcan'dan Çok Konuşulacak Galatasaray Yorumu! "Kurada kim Çıkarsa Çıksın..." 27 Şubat 2026 | 02:58
Galatasaray, Devler Ligi'nde Juventus'a Konuk Oluyor: Aslan, İtalya'da Son 16 Peşinde! 25 Şubat 2026 | 03:58
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Fode Koita 'Kabe'de Hacılar' ilahisini seslendirdi | İZLEFutbol 27 Şubat 2026 | 10:26
- Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü Yenip Seriye Bağladı! | Fırtına'dan Zirve TakibiTakım Oyunu 27 Şubat 2026 | 10:58