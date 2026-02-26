"Takımın Performansı Hayal Kırıklığına Uğrattı" | Osimhen'den Juventus Maçı Sonrası Flaş Açıklama!
"Takımın Performansı Hayal Kırıklığına Uğrattı" | Osimhen'den Juventus Maçı Sonrası Flaş Açıklama! 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Galatasaray, Devler Ligi'nde Juventus'a Konuk Oluyor: Aslan, İtalya'da Son 16 Peşinde! 25 Şubat 2026 | 03:58
Beşiktaş'tan Gol Yağmuru! Kartal, Ligde En Az Gol Yiyen Göztepe'yi 4 Golle Mağlup Etti! 24 Şubat 2026 | 08:58
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Old Trafford'da iftar yemeğiFutbol 26 Şubat 2026 | 11:48
- SON GELİŞMELER | Nottingham Forest - Fenerbahçe Maçı Öncesi Sıcak GelişmelerA Spor 26 Şubat 2026 | 10:58