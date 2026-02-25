Okan Koç: "Şu Anda Şampiyonlar Ligi’nde, Okan Buruk Kadar Rahat Bir Teknik Direktör Yoktur"
Okan Koç: "Şu Anda Şampiyonlar Ligi’nde, Okan Buruk Kadar Rahat Bir Teknik Direktör Yoktur" / A Spor / Spor Ajansı Full Bölüm / 25.02.2026 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Galatasaray, Devler Ligi'nde Juventus'a Konuk Oluyor: Aslan, İtalya'da Son 16 Peşinde! 25 Şubat 2026 | 03:58
Beşiktaş'tan Gol Yağmuru! Kartal, Ligde En Az Gol Yiyen Göztepe'yi 4 Golle Mağlup Etti! 24 Şubat 2026 | 08:58
Canlı Yayında Beşiktaş'ı Öve Öve Bitiremedi: "Kocaman Alkışlar" 23 Şubat 2026 | 02:58
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Thorsten Fink'ten Shkendija maçı öncesi açıklamalar!Futbol 25 Şubat 2026 | 07:28
- Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'deFenerbahce 25 Şubat 2026 | 11:42
- Domenico Tedesco'dan sakatlık açıklamasıFenerbahce 25 Şubat 2026 | 01:03
- Levent Mercan: Daha çok kenetlenmemiz lazımFenerbahce 25 Şubat 2026 | 12:59