Video Spor Ajansı Videoları Mehmet Özcan: "Galatasaray’ın Rakibi Tottenham Olursa, Çeyrek Finale de Çıkacağını Düşünüyorum"

Mehmet Özcan: "Galatasaray’ın Rakibi Tottenham Olursa, Çeyrek Finale de Çıkacağını Düşünüyorum"

Mehmet Özcan: "Galatasaray’ın Rakibi Tottenham Olursa, Çeyrek Finale de Çıkacağını Düşünüyorum" 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla

26 Şubat 2026 | 15:58
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

"Takımın Performansı Hayal Kırıklığına Uğrattı" | Osimhen'den Juventus Maçı Sonrası Flaş Açıklama! 26 Şubat 2026 | 04:58
Mehmet Özcan: "Galatasaray’ın Rakibi Tottenham Olursa, Çeyrek Finale de Çıkacağını Düşünüyorum" 26 Şubat 2026 | 03:58
Galatasaray'ı Kabustan Osimhen Uyandırdı | Mehmet Özcan'dan Çarpıcı Galatasaray Yorumları! 26 Şubat 2026 | 02:58
Okan Koç: "Şu Anda Şampiyonlar Ligi’nde, Okan Buruk Kadar Rahat Bir Teknik Direktör Yoktur" 25 Şubat 2026 | 04:58
Galatasaray, Devler Ligi'nde Juventus'a Konuk Oluyor: Aslan, İtalya'da Son 16 Peşinde! 25 Şubat 2026 | 03:58
Beşiktaş'tan Gol Yağmuru! Kartal, Ligde En Az Gol Yiyen Göztepe'yi 4 Golle Mağlup Etti! 24 Şubat 2026 | 08:58
"Fenerbahçe, Guendouzi-Yiğit Efe-Mert’li Üçlü Sisteme Dönebilir" / A Spor / Spor Ajansı Full Bölüm 24 Şubat 2026 | 07:58
"Barış Alper'in Çok Eksiği Var Ama Şu Haliyle Bile Real Madrid’de Oynar" | Selahattin Kınalı 24 Şubat 2026 | 05:58

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN