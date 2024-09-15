Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Resmi açıklama yapıldı!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çayrku Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Hatipoğlu, "Mauro Icardi bu takımın son derece başarılı bir oyuncusu. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bizimle mukavelesi var. Bir yerde yazılıyor, sonra konuşuluyor. Sözleşmeli bir oyuncu için bir başkanın hayal kurması beyhude. Oyuncuyu transfer etmek isteyen gelir teklifini yapar. Nasıl bir cevap vereceğimizi de herkes görür." dedi. | Galatasaray haberleri
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