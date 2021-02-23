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Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'de Erol Bulut Trabzonspor maçını kaybederse..."

A Spor yorumcularından Levent Tüzemen, canlı yayında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Tüzemen, "Trabzonspor maçı Erol Bulut için köprüden önce son çıkış. Erol Bulut üzerinden Fenerbahçe'yi okumak yanlış. Kadro mühendisliğini yapan insanlar Fenerbahçe'ye yanlış oyuncuları transfer ettiler. Transferleri rakibine nispet için yapmayacaksın!" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
23.02.2021
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