Jayden Oosterwolde stattan sekerek ayrıldı!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de 41. dakikada sakatlanarak oyun alanının dışında kalan Jayden Oosterwolde, stattan sekerek ayrıldı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
F.Bahçe'de endişelendiren görüntü: Talisca! 23 Şubat 2026 | 12:00
00:08
Çağlar Söyüncü stattan sekerek ayrıldı! 23 Şubat 2026 | 12:00
00:07
Jayden Oosterwolde stattan sekerek ayrıldı! 23 Şubat 2026 | 12:00
01:22
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Milan Skriniar sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı... 20 Şubat 2026 | 12:00
20:43
Domenico Tedesco'dan Edson Alvarez açıklaması! "Maalesef..." 18 Şubat 2026 | 12:00
00:49
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 14 Şubat 2026 | 12:00
03:07
F.Bahçe Başkanı Saran sarı-lacivertli kafileyi stadyuma böyle uğurladı 14 Şubat 2026 | 12:00
01:49
Eda Erdem: Sırtımda 20 yıl, bir ömür Fenerbahçe! 13 Şubat 2026 | 12:00
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Canlı yayında açıkladıBesiktas 23 Şubat 2026 | 03:38
- Maçta martıya top çarptı! Futbolcular kalp masajı yaptı | İZLEDiğer 23 Şubat 2026 | 10:19
- Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için devasa bir çaba gösterdi!Basketbol 22 Şubat 2026 | 10:44
- Fenerbahçe Beko 46-42 Beşiktaş GAİN | 2. Periyot sonucuBasketbol 22 Şubat 2026 | 09:06