Levent Mercan: Daha çok kenetlenmemiz lazım
Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, “Biz takım olarak iyi bir birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Kimse sakatlık istemez. Futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. Her futbolcu her pozisyonda en iyi şekilde kendisini göstermesi lazım. Takıma çok güveniyorum” dedi.
Levent Mercan: Daha çok kenetlenmemiz lazım 25 Şubat 2026
Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de 25 Şubat 2026
F.Bahçe'de endişelendiren görüntü: Talisca! 23 Şubat 2026
Çağlar Söyüncü stattan sekerek ayrıldı! 23 Şubat 2026
Jayden Oosterwolde stattan sekerek ayrıldı! 23 Şubat 2026
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Milan Skriniar sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı... 20 Şubat 2026
Domenico Tedesco'dan Edson Alvarez açıklaması! "Maalesef..." 18 Şubat 2026
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 14 Şubat 2026
