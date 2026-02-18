Video Fenerbahce Videoları Domenico Tedesco'dan Archie Brown, Levent Mercan ve Edson Alvarez sözleri! Sakatlık...

Domenico Tedesco'dan Archie Brown, Levent Mercan ve Edson Alvarez sözleri! Sakatlık...

UEFA Avurpa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

18 Şubat 2026 | 16:17
VİDEO DEVAM EDİYOR

A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

20:43
Domenico Tedesco'dan Edson Alvarez açıklaması! "Maalesef..." 18 Şubat 2026 | 12:00
00:49
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 14 Şubat 2026 | 12:00
03:07
F.Bahçe Başkanı Saran sarı-lacivertli kafileyi stadyuma böyle uğurladı 14 Şubat 2026 | 12:00
01:49
Eda Erdem: Sırtımda 20 yıl, bir ömür Fenerbahçe! 13 Şubat 2026 | 12:00
01:34
Fenerbahçe'de Eda Erdem için imza töreni yapıldı! 13 Şubat 2026 | 12:00
07:56
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan derbi öncesi Fenerbahçe yorumu 12 Şubat 2026 | 12:00
02:02
Fenerbahçe'de Levent Mercan takıma döndü! 12 Şubat 2026 | 12:00
02:13
Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! 09 Şubat 2026 | 12:00

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN