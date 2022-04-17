FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt var mı?
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldiler. Sarı lacivertli ekip zorlu maçı evinde 2-0 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Miha Zajc'ın ofsayttan dolayı iptal edilen golünü değerlendirdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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