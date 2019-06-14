14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Belözoğlu ile Ali Koç bir araya geldi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
14.06.2019

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. İkili transfer konusunda son detayları konuşuyor. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.

Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd

Emre Belözoğlu ile Ali Koç bir araya geldi Emre Belözoğlu ile Ali Koç bir araya geldi 14.06.2019
Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın 14.06.2019
Atletico Eljic için geliyor Atletico Eljic için geliyor 14.06.2019
Fenerbahçe'ye yerli yıldız Fenerbahçe'ye yerli yıldız 13.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Skrtel Fenerbahçe'de kalacak mı? Skrtel Fenerbahçe'de kalacak mı? 13.06.2019
Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması 13.06.2019
Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor 13.06.2019
Fenerbahçe'nin acı günü Fenerbahçe'nin acı günü 13.06.2019
Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd 13.06.2019
İngiliz basınından Mata iddiası İngiliz basınından Mata iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor "Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor" 12.06.2019
Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu 12.06.2019
Fenerbahçe'de Kolarov harekatı Fenerbahçe'de Kolarov harekatı 12.06.2019
Fenerbahçe'de transfer harekatı Fenerbahçe'de transfer harekatı 11.06.2019
Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi 11.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!
Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! İşte yeni takımı...
Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu
Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör