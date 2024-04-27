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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Beşiktaş derbisinin kırılma anını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, editörümüz Mert Kılıç'ın sorusunu yanıtladı. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

27 Nisan 2024 | 23:01
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 2-1 kazandıkları maçın kırılma anını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaşı'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele sonrası basın toplantısı düzenleyen aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın "Livakovic skor 1-0'ken kritik bir kurtarış yaptı. Maçın kırılma anı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı.

Kartal, "Futbolda bunlar var. Kırılma anı doğrudur ama sonuçta takım çok iyi bir reaksiyon verdi. Skor 1-1 de olsa bu maçı kazanacağımızdan her türlü emindim." ifadelerini kullandı.

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