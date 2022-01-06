06 Ocak 2022, Perşembe
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Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Penaltılar sonucu: 5-3) | MAÇ SONUCU-ÖZET
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 beraberlikle sona eren ve uzatmalarda da dengenin bozulmadığı maçta, seri penaltı atışları sonucu Beşiktaş 4-2 kazandı ve Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçının özeti...
06.01.2022
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