Okan Buruk: Sanchez'e yapılan hareket penaltıydı!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a dev derbide 2-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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