Arda Güler'in dedesinden flaş sözler! "Topla yatıyor, topla kalkıyor"
Milli futbolcu Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, torunu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Dede Güler, Arda'nın futbol sevgisine de değindi. İşte detaylar...
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