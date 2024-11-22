Ryan Babel: Türkiye'yi ikinci evim olarak görüyorum!
Ülkemizde birçok takımda forma giyen Ryan Babel, A Spor'a konuk oldu. Hollandalı eski futbolcu, Türkiye için adeta methiyeler düzdü. İşte detaylar...
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