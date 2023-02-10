Robin van Persie'den Türkiye'deki deprem sonrası destek mesajı!
Son dakika haberleri... Ülkemizi yasa boğan depremin ardından bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie'den depremzedelere geçmiş olsun mesajı geldi.
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