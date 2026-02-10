Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde Türk Hava Yolları'nı 25-14, 25-23 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Boden, Meliha, Aybüke (L), Elif
Türk Hava Yolları: Bahar, Nicoletti, Tuğba, Büşra, Ratzke, Bergmann, Melis (L), Çağla, Alondra, Orthmann, Yaren
Setler: 25-14, 25-23, 25-23
Süre: 88 dakika (25, 30, 33)
Eczacıbaşı Dynavit evinde THY'yi geçti!
Yayın Tarihi: 10.02.2026 - 23:48
