Vodafone Sultanlar Ligi 16. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Siyah-beyazlılar müsabakaya; Buket Gülübay, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo, Julia Szczurowska, Diana Meliushkyna, Zeynep Sude Demirel ve Buse Sonsırma (L) ile başladı.
Beşiktaş 19-25, 19-25 ve 21-25'lik set sonuçlarıyla salondan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Selçuk Görmen, Aylin Turnaoğlu
Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Nur Yılmaz, Nikolava, Reid, Ceylan Arısan, Jacsic (Berre İnce, Eylül Durgun, Eda Say, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu)
Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç)
Setler: 19-25, 19-25, 21-25
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)