Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları yapılacak.
İŞTE O PROGRAM:
5 Aralık Cuma:
14.00 VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor (Vakıfbank)
6 Aralık Cumartesi:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo (Mimar Sinan)
7 Aralık Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)
15.00 İlbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Göztepe-Beşiktaş (TVF Atatürk)
17.00 Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)