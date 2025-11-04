Suudi Arabistan'ın ikinci kez ev sahipliği yaptığı ve resmi açılışı 7 Kasım Cuma günü yapılacak oyunların ilk müsabakaları voleybol branşında yapıldı.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-3, ikinci seti 25-4 ve üçüncü seti de 25-4'lük skorlarla önde bitirdi ve müsabakayı 3-0 kazandı.

Kadın Voleybol Milli Takımı, oyunlarda ikinci maçını 6 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Azerbaycan ile yapacak.

Milli takımın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale yükselecek; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.