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Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer yarışında sıcak gelişme! Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer yarışında sıcak gelişme! 01:16
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"Bu hafta içinde santrforu bitireceğiz!" "Bu hafta içinde santrforu bitireceğiz!" 01:16
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Yıldız stoperden F.Bahçe'ye transfer cevabı! Yıldız stoperden F.Bahçe'ye transfer cevabı! 01:15
Beşiktaş ve A. Madrid arasında dev transfer zirvesi! Beşiktaş ve A. Madrid arasında dev transfer zirvesi! 01:15
Fenerbahçe o transferi bitirmek üzere! Fenerbahçe o transferi bitirmek üzere! 01:15
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