BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Yayın Tarihi: 13.04.2026 14:23
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.