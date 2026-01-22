Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, bir sürpriz isim daha gündeme geldi. Türkiye'de oynarken de Trabzonspor'un gündemine gelen ancak Lazio'ya transfer olan Dele-Bashiru, Roma ekibinde umduğunu bulamayınca yeniden Fırtına'nın gündemine geldi. "Laziochannel"ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Serie A'nın sert futboluna uyum sağlamakta zorlanan 24 yaşındaki 10 numara için Türkiye'den tanıdık bir el uzandı. Bordo mavililer, orta sahasındaki dinamizmi artırmak ve hücum hattına derinlik katmak amacıyla Dele-Bashiru'yu yeniden radarına aldı.

TEKLIF SON DERECE CİDDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor cephesinin, oyuncunun Türkiye tecrübesini de göz önünde bulundurarak bu transferde ısrarcı olduğu ve Lazio'nun kapısını ciddi bir teklifle çaldığı belirtiliyor. Şu an için her iki kulüp de temkinli davransa da Nijeryalı yıldızın kariyerine yeniden Süper Lig'de devam etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Merkez orta sahada da görev yapabilen Bashiru bu sezon 9 maçta sadece 311 dakika süre aldı ve beklenen katkıyı bir türlü yapamadı. 1.86 boyundaki genç futbolcu, Fatih Tekke'nin beğendiği isimler arasında yer alıyor.

HATAY'DA OYNAMIŞTI

Dele-Bashiru, geçmişte Hatayspor formasıyla Türkiye'ye adım atmış ve 39 maçta 9 gol, 6 asist ürettikten sonra İtalya Serie A devi Lazio'nun yolunu tutmuştu. Süper Lig'de forma giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla kamuoyundan tam not alan genç oyuncunun, bu sezon yalnızca 4 kez forma şansı bulduğu ve Lazio'da mutsuz olduğu öğrenildi.