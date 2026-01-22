Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına bağlanarak Christ Inao Oulai hakkında çıkan transfer söylentilerini cevapladı.

İşte Doğan'ın açıklamaları:

6 oyuncumuza resmi teklif var. Biz bu oyuncuları satıp, kulübe gelir sağlamak için aldık. Oulai için Türkiye için ve Türkiye dışından teklifler aldık. Kafamıza yatan teklif olmadığı için anlaşma yok. Oulai için 'anlaşma var' deniyor, nerede anlaşılmış? Kulüpler Birliği başkanıyım her başkanla görüşüyorum. Oyuncumuza teklif Türkiye'den ve Avrupa'dan var. Kafamızda bir rakam var. Bu oyuncuları alma sebebimiz tekrar satmak. Oulai için Trabzonspor'un beklediği rakamlar olursa oturur konuşuruz. Galatasaray'dan ilgi var evet. Bir teklif geldi evet. Beklentimiz 40 milyon euro üstü.