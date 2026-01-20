Trabzonspor, dün kendisini bordo-mavili ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için şehre gelen Norveçli futbolcu Mathias Lovik'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Mathias Lovik'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır." İfadeleri yer aldı.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor'un Lovik transferi için Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Parma kulübüne 6 taksit olacak şekilde 4 milyon euro ödeyeceği açıklandı. Sözleşmede ayrıca bir sonraki satışta kardan %10 pay maddesi yer alıyor. Bordo-mavililere 4.5 yıllık imza atan Norveçli futbolcunun maaşı 2025-26 sezonu için 400 bin euro, kalan sezonlar için 800 bin euro olacak.

TRANSFERİ YAPAY ZEKA İLE AÇIKLADILAR

Trabzonspor, Mathias Lovik transferini yapay zeka ile ürettiği bir video paylaşımı ile duyurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM