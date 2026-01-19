Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini bordo-mavili takımın futbolcusu yapacak imzayı atmak için yola çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un Parma'dan kadrosuna kattığı, Norveçli sol bek Mathias Lovik, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini bordo-mavili takımın futbolcusu yapacak imzayı atmak için yola çıktı. Lovik'in uçağa binmeden önce bordo-mavili forma ile fotoğrafı da yer aldı. 22 yaşındaki futbolcunun saat 20:00'de Trabzon'da olması bekleniyor.

İŞTE O ANLAR