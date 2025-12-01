Süper Lig devlerinden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde başarılı sonuçlar almaya devam ederken dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı. İşte Fırtına'nın kendi sahasında çizmiş olduğu o başarılı form durumu...

Trabzonspor iç sahadaki başarısıyla alkışları topluyor. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen ve zirveye yürüyen bordo-mavililer, evindeki maçlarda performansıyla öne çıkıyor. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon mağlup olmazken 2.25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı. Bu sezon iç sahada toplamda 8 maça çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet ve 3 puan alarak toplamda 18 puan hanesine yazdırmayı başardı.

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN ÖNÜNDE

Karadeniz devi, iç sahada söz konusu 8 maçta toplamda 14 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Trabzonspor ayrıca iç sahada oynanan maçların baz alındığı puan durumda maç fazlasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, Papara Park'taki son yenilgisini tam 204 gün önce geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında Galatasaray'a karşı yaşamıştı. Bordo-mavililer, 10 Mayıs 2025 tarihinden itibaren evinde oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmeyerek dikkatleri topladı

204 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı- kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı. Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından 204 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

15

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 15 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

KUPADA 2 GALİBİYET

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda iç saha maçlarında da başarılı bir grafik çizdi. Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başarmıştı.

EN YÜKSEK PUAN

Süper Lig'de bu sezon 31 puan toplayan Trabzonspor, son şampiyonluk sezonu olan 2021- 2022'den bu yana 14. haftalar itibarıyla en yüksek puanına ulaştı. Fatih Tekke yönetimindeki bordomavililer, özellikle son 2 haftada gösterdiği geri dönüşlerle ligin en dirençli ve en formda takımlarından biri haline geldi.

TRABZON'DAN ÇIKIŞ YOK

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un Konyaspor karşısında elde ettiği 3-1'likl galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: Taka gazetesi: Bu film mutlu sona gidiyor, Sonnokta gazetesi: Fırtına tutulmuyor, Günebakış gazetesi: Trabzon'dan çıkış yok.