Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpspor’un savunmacısı Luccas Claro talihsiz bir sakatlık yaşadı. Brezilyalı futbolcunun ayak bileği ciddi şekilde dönerken statta duygusal anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadelenin 27. dakikasında yaşanan talihsiz bir an, tüm tribünleri sessizliğe bürüdü.

Ceza sahası içinde girdiği bir ikili mücadele sonrası Eyüpspor'un Brezilyalı stoperi Luccas Claro'nun ayak bileği döndü. 34 yaşındaki futbolcunun bileğinde kırık şüphesi bulunuyor.

Sahadaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Claro, büyük acı içinde sedyeyle saha kenarına taşındı. Bordo-mavili ve Eyüpsporlu taraftarlar, deneyimli futbolcuya alkışlarla destek verdi.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaşanan olayın ardından Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bordo-mavililer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."