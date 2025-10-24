Kadro planlamasında genç ve potansiyelli transferiyle fark yaratan Trabzonspor flaş bir ismi daha gündemine aldı. Bordo-mavili ekibin Hırvatistan'ın genç orta sahası için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Bordo-mavililer transfer çalışmalarına devam ediyor. Ocak ayı ara transfer döneminde kadrodaki eksikleri kapatmak isteyen Trabzonspor, gözünü Hırvatistan'a çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre, Rijeka'da oynayan 24 yaşındaki orta saha Toni Fruk'u listesine ekleyen Fırtına, ocak ayında harekete geçecek. Son dönemde kadrosuna kattığı genç yıldızlardan verim almayı başaran bordo-mavililer, Fruk'ta da benzer yolu izlemek istiyor.

8 VE 10 NUMARA OYNUYOR

Rijeka ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Toni Fruk'un piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. İtalyan kulübü Fiorentina'nın altyapısından çıkan Fruk, 2023'ten beri ülkesi Hırvatistan'da Rijeka'da forma giyiyor. Bu sezon Rijeka ile 16 resmi maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 4 gol attı, 1 asist yaptı ve bin 365 dakika sahada kaldı. Toni Fruk, orta sahada hem 8 numarada hem de 10 numarada oynayabiliyor.

MİLLî TAKIMA SEÇİLDİ

Toni Fruk, son dönemde kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki orta saha, 2025 yılında Hırvatistan Milli Takımı'na davet edilmeye başladı. 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli olarak Hırvatistan kadrosunda yer alan Fruk, 4 maçta forma giydi ve 12 Ekim'de 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Cebelitarık maçında gol attı.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

Bordo-mavililerin listesinde bulunan Toni Fruk, hem sağ ayağı hem de sol ayağını kullanmasıyla dikkat çekiyor. Duran toplarda ve uzaktan şutlarda çok etkili olan 24 yaşındaki futbolcu, milimetrik paslarıyla da öne çıkıyor.

ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI

Hırvatistan'ın önde gelen kulüplerinden biri olan Rijeka'da oynayan Toni Fruk, geçtiğimiz sezon şampiyonluklar elde etti. Rijeka formasıyla hem Hırvatistan Ligi hem de Hırvatistan Kupası'nda mutlu sona ulaşan Toni Fruk, kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

FİORENTİNA'DA OYNADI

Hırvatistan doğumlu olan Toni Fruk, 2019 yılında İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina tarafından keşfedildi. İtalyan kulübünün altyapısında 2023 yılına kadar yer alan Toni Fruk, 2019-2020 sezonunda da Fiorentina U19 takımıyla İtalya Kupası'nı kazandı.

İDOLÜ LUKA MODRIC

Toni Fruk, Hırvat futbolunun geleceğinde önemli yere sahip yıldızlardan biri olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki orta saha, Hırvatistan'ın efsane isimlerinden Luka Modric'i kendisine idol olarak görüyor. Modric'e mevkiisi de yakın olan Toni Fruk, duran toplardaki etkinliği sayesinde idolüyle ciddi benzerlikler taşıyor.