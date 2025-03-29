Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlıyor. Yeni hocası Fatih Tekke ile 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor - Göztepe müsabakasının canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Serdar, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan, Visca, Enis

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Papara Park'taki karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FIRTINA'NIN HEDEFİ GÖZ-GÖZ'ÜN ÖNÜNE GEÇMEK

Trabzonspor, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe ile 30. kez rakip oldu. Bordo-mavililerin 13'e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde bordo-mavililer 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 35 puanla 9. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek puan sıralamasında önüne geçmek istiyor.

29 KEZ KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor ile Göztepe, ligde 29 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 13, sarı-kırmızılılar 6 kez galip geldi. İkili arasındaki 10 maç ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi 43 golüne karşılık kalesinde 25 gol gördü. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-1 kazanmıştı.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR

Trabzonspor ile Göztepe arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ev sahibi bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sahasında attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALIYOR

Zorlu müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ali Yılmaz oldu.