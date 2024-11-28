Trabzonspor’da hafta sonu yapılacak olan seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren Başkan Ertuğrul Doğan’ın listesi netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü'nde hafta sonu yapılacak olan seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren Başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi belli oldu.

İŞTE O LİSTE:

Yönetim Kurulu Başkan Adayı:

▪ Ertuğrul Doğan

Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi

▪️ Zeyyat Kafkas

▪️ Ali Haydar Gedikli

▪️ Sami Karaman

▪️ Kemal Ertürk

▪️ Serkan Kılıç

▪️ Nevzat Kaya

▪️ Taner Fikret Saral

▪️ Coşkun Öztürk

▪️ İbrahim Şahinkaya

▪️ Derviş Köz

▪️ Birhan Emre Yazıcı

▪️ Murat İskender

▪️ Gözde Atasoy

▪️ Semih Hekimoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Aday Listesi

▪️ Hüseyin Ekşi

▪️ Ali Beyazlı

▪️ Fatih Solak

▪️ İmdat Yılmaz

▪️ Serkan Neşat Soylu

▪️ Rıfat Çebi

▪️ Mustafa Cem Aşık