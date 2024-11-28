Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan’ın listesi netleşti!
Trabzonspor’da hafta sonu yapılacak olan seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren Başkan Ertuğrul Doğan’ın listesi netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.11.2024- 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024- 11:55
Trabzonspor Kulübü'nde hafta sonu yapılacak olan seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren Başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi belli oldu.
İŞTE O LİSTE: Yönetim Kurulu Başkan Adayı:
▪ Ertuğrul Doğan
Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi
▪️
Zeyyat Kafkas
▪️
Ali Haydar Gedikli
▪️
Sami Karaman
▪️
Kemal Ertürk
▪️
Serkan Kılıç
▪️
Nevzat Kaya
▪️
Taner Fikret Saral
▪️
Coşkun Öztürk
▪️
İbrahim Şahinkaya
▪️
Derviş Köz
▪️
Birhan Emre Yazıcı
▪️
Murat İskender
▪️
Gözde Atasoy
▪️
Semih Hekimoğlu Yönetim Kurulu Yedek Aday Listesi
▪️ Hüseyin Ekşi
▪️ Ali Beyazlı
▪️ Fatih Solak
▪️ İmdat Yılmaz
▪️ Serkan Neşat Soylu
▪️ Rıfat Çebi
▪️ Mustafa Cem Aşık
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