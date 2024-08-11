Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Sivasspor-Trabzonspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geliyor. İki takım da yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2024- 19:11