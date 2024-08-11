Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleye dair t��m bilinmesi gerekenleri haberimizde derledik.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Paluli, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Azizbek, Emrah, Pritchard, Manaj.
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Barisic, Malheiro, Okay, Cihan, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Trabzonspor maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sport 1'den canlı yayınlanıyor.