Belirlenen bölgeler için oyuncu tespit çalışmaları sürüyor. Fotomaç'ta yer alan haberde Trabzonspor'un ara dönem öncesi transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Avrupa'da oyuncu avına çıkan scout ekibi geçtiğimiz günlerde Polonya ile Çekya arasında oynanan maçı canlı izlemiş ve bazı oyuncular hakkında raporlar tutmuştu. Scout ekibinin bu kez ise Macaristan ile Karadağ arasında oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme maçını takip ettiği öğrenildi. Bu maçta bireysel bazlı bir izleme değil, mevkiler üzerinden araştırma yapıldığı öğrenildi.