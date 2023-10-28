Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, olağanüstü seçimli genel kurul hakkındaki kararını verdi.



Yamantürk, başkanlığa aday olmama kararı aldığını açıkladı.



İŞTE TEVFİK YAMANTÜRK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA;



"10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım.



Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."